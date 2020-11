Motomondiale, Enea Bastianini è campione in Moto2

Enea Bastianini è il nuovo Campione del Mondo della Moto2 2020. Il pilota del team Italtrans Racing Team, grazie al quinto posto nella gara di Portimão, chiude la stagione con 9 punti di vantaggio su Luca Marini e si laurea Campione del Mondo. Per lui si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Per Enea ora si aprono le porte della MotoGP, dove l'anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al fianco di Luca Marini.

"E' fantastico, è stata una stagione straordinaria. È incredibile". Così Enea Bastianini, neo campione del mondo nella Moto2, ha commentato al termine del Gran Premio del Portogallo. "Il Covid ha reso la stagione difficile. Dedico questo titolo alla squadra, a tutti. E' un giorno fantastico e indimenticabile, me lo ricorderò per sempre", ha spiegato il pilota romagnolo seguito da Carlo Pernat. Per il manager genovese, vero e proprio veterano del paddock, arriva così un altro titolo mondiale che va ad aggiungersi al ricco palmares di oltre dieci campionati vinti dai suoi piloti.