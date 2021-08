Misure anti covid, per un milione di liguri green pass a 12 mesi

GENOVA - Il Green pass durerà 12 mesi: lo ha deciso ieri il Cts (Comitato tecnico scientifico) riunito, estendendo la sua durata dai 9 mesi previsti fino a oggi a un anno.

Dunque ci sono oltre 900mila liguri - quelli fino a oggi vaccinati con la doppia dose o con la dose unica - che sono in regola per un anno dal completamento del ciclo vaccinale laddove il certificato verde venga richiesto. A questi si aggiungono i guariti dal Covid, che sono in Liguria circa 100mila. Poco più di un milione in tutto.

Una vittoria e una decisione attesa: da mesi medici, infettivologi, categorie dei sanitari invocavano questo passaggio. Per i sanitari, che avevano iniziato le vaccinazioni a fine anno, è forse la vittoria più grande: avrebbero dovuto ricominciare i cicli vaccinali già nelle prossime settimane. Ma per tutti in generale il vaccino anti covid potrebbe diventare un'abitudine come già accade per molte categorie con il vaccino anti influenzale. Una seduta vaccinale annuale per proteggere se stessi e gli altri.

Tra chi da sempre è convinto dell'estensione a 12 mesi della validità del vaccino c'è il professor Matteo Bassetti, che anche alla luce dei numeri crescenti di contagi in Italia ha dichiarato via Facebook: "Il green pass andrebbe rilasciato unicamente a chi è vaccinato o ha fatto la malattia e possiede gli anticorpi. Andrebbe eliminata la possibilità di fare il tampone se non per chi non può fare vaccino. Così potremo recuperare ancora un po’ in termini di persone vaccinate".