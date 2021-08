Meteo Liguria, piogge nell'entroterra e sole sulle coste. Ma dalla sera il cielo si riapre

GENOVA - Cielo sereno quasi ovunque per questo inizio settimana, mentre le piogge dal primo pomeriggio potrebbero cadere sull'entroterra e sulle Alpi. Ma stasera torna il sereno, mentre le temperature restano più basse in un tipico trend settembrino. Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con InMeteo.

Situazione generale: pressione in graduale aumento sull’Italia ma persistono delle correnti settentrionali più fresche in quota che determinano tempo variabile, a tratti instabile, sulla nostra regione.

Previsioni Lunedì 30 Agosto

Mattina: nel complesso stabile, cieli più nuvolosi sui settori centro-orientali, maggiori spazi soleggiati a Ponente. Pomeriggio: annuvolamenti più significativi sulle zone interne, possibilità di rovesci sulle Alpi e nelle zone più interne dello spezzino, asciutto altrove. Sera: tempo che torna stabile ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Notte: tempo stabile con cieli generalmente sgombri da nubi.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi, che si attesteranno in genere fra i 23-26 gradi. Ventilazione di intensità debole o al più moderata dai quadranti meridionali. Mare: in genere quasi calmo.