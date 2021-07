Meteo Liguria, arriva l'anticiclone e il sole splende

GENOVA - E' in arrivo una serie di giornate di bel tempo: le previsioni meteo di Primocanale per la Liguria in collaborazione con InMeteo.

Situazione generale: pressione in generale aumento sull’Italia con condizioni meteo in miglioramento. Nei prossimi giorni l’anticiclone sarà il protagonista assoluto dello scenario meteorologico sulla nostra penisola.

Previsioni martedì 20 Luglio

Mattina: cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Pomeriggio: tempo ampiamente stabile, salvo addensamenti nuvolosi con possibili brevi rovesci sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso sui settori centroorientali.

Sera: stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Notte: stabile con cieli sempre sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Temperature in lieve calo le massime, valori diurni attorno ai 27-28 gradi fra coste e pianure. Ventilazione generalmente debole.

Mare: calmo o quasi calmo su tutti i settori.