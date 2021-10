Meteo: in Liguria splende il sole questo weekend, con temperature più frizzanti

GENOVA - Si prospetta un bel weekend all'insegna del sole, ma anche delle prime vere temperature autunnali e più frizzanti. La Liguria in questo secondo fine settimana di ottobre, si lascia alle spalle la grossa perturbazione che lunedì ha lasciato i segni dell'acqua e del fango a Rossiglione e nel savonese, e gode di un meteo invidiabile.

OGGI SABATO 9 OTTOBRE - Secondo le previsioni meteo di Arpal, la depressione muove sui Balcani e lascia spazio all'alta pressione che garantisce il perdurare del bel tempo. Anche oggi splenderà il sole, appena disturbato da locali addensamenti al mattino sui versanti padani di Ponente. Temperature : in calo. Venti : da Nord, Nord-Est moderati o forti con raffiche di burrasca sui crinali. Mare : poco mosso a Levante, mosso a Ponente. Umidità : su valori medi. Segnalazioni Protezione Civile : vento forte.

DOMANI DOMENICA 10 OTTOBRE - Permane il dominio dell'anticiclone che ci regala una bella domenica di sole, offuscato solo a tratti da modeste nubi. Temperature : minime in calo, massime stazionarie o in lieve ripresa. Venti : da Nord localmente forti al mattino, deboli o moderati da pomeriggio. Mare : poco mosso a Levante, mosso in calo fino a poco mosso a Ponente. Umidità : su valori medi.

(Foto da Instagram @ssandri__)