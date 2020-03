Meteo in Liguria, riecco le temperature invernali e si rivede la neve in montagna

GENOVA - Sono in miglioramento le condizioni meteo sulla Liguria dopo il passaggio instabile tra il pomeriggio e la sera di giovedì con piogge diffuse che si sono concentrate in particolare sul centro Levante della regione. Si è trattato di fenomeni d’intensità debole o localmente moderata (cumulate orarie massime 25.8 a Cembrano nel comune di Maissana, La Spezia e 23.8 a Barbagelata, Lorsica Genova) che hanno provocato cumulate significative, localmente elevate.

L’ingresso di venti settentrionali moderati o localmente forti (nella notte raffica a 68.8 km/h a Fontana Fresca, sulle alture di Sori, Genova) contribuisco a liberare il cielo mentre il mare è agitato. E nella serata di giovedì si è vista anche un po' di neve sulla A7 all'altezza di Busalla. Da segnalare i dati in particolare dello spezzino: 84.2 a Cembrano, 79.4 a Sesta Godano, 77.8 a Varese Ligure, 75.4 a Santa Margherita Vara. Intorno all'1 il picco di portata del Vara è transitato a Brugnato e poi a valle senza particolari criticità. In provincia di Genova spiccano i 78 millimetri di Cichero (San Colombano Certenoli), i 75.2 del Lago di Giacopiane, i 67.8 di Statale (comune di Né). Temperature minime in diminuzione: per provincia i valori più bassi sono -4.0 a Monte Settepani (Savona), -2.8 Santo Stefano d’Aveto (Genova), -2.3 Poggio Fearza (Imperia). Per quanto riguarda i capoluogo di provincia: Genova 5.9, Savona 5.8, Imperia 8, La Spezia 7.9.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

VENERDI’ 6 MARZO - Condizioni di modesta instabilità nelle ore centrali potranno dare luogo a locali rovesci al più moderati in particolare sui rilievi di Levante. Nelle prime ore vento moderato sul centro con raffiche fino 50 km/h, in rapida attenuazione già dal mattino. Mare localmente agitato sul Levante per onda da sud-ovest con moto ondoso in calo dal pomeriggio.

SABATO 7 MARZO - Assisteremo, dalle prime ore a un nuovo rinforzo della ventilazione fino a forte dai quadranti settentrionali su tutte le aree con raffiche fino 60-70 km/h in particolare nella parte centrale della regione.