Ligure in "trasferta" ruba 60mila euro a un anziano di Menaggio: arrestato

Ha rubato denaro contante per 20mila euro e preziosi per 40mila a casa di un pensionato di 91 anni fingendosi carabiniere, ma altri carabinieri, veri, lo hanno arrestano sul lungolago di Menaggio (Como) prima che riuscisse a fuggire a bordo di un taxiboat.

L'autore è un giovane di 22 anni di Lavagna

È successo ieri pomeriggio: in manette un giovane di 22 anni nato a Lavagna e residente a Sestri Levante, in provincia di Genova, che in base a una prima ricostruzione si era presentato a casa della vittima, sempre a Menaggio, fingendo di dover eseguire alcuni controlli sulla genuinità delle banconote e dei gioielli in suo possesso.

Qualcuno aveva preannunciato all'anziano l'arrivo dell'ispezione dei carabinieri

Il pensionato era stato preventivamente contattato per telefono da qualcuno - non è chiaro se l'arrestato o un suo complice - che sempre qualificandosi come rappresentante delle forze dell'ordine gli aveva preannunciato l'arrivo dell'ispezione. Il denaro e i preziosi erano nascosti in uno zaino: la refurtiva è stata già restituita al legittimo proprietario. L'arrestato si trova nel carcere comasco del Bassone.

