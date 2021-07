Meteo in Liguria, riecco l'alta pressione: salgono le temperature

GENOVA - In collaborazione con InMeteo, le previsioni del tempo di Primocanale per la giornata di lunedì 5 luglio.

Situazione generale: alta pressione nuovamente in rinforzo sull’Italia con la risalita di un promontorio nord-africano che porterà gran caldo da nord a sud nel corso della settimana. Sulla Liguria attesa una nuova fase di stabilità atmosferica per diversi giorni.

Previsioni per lunedì 5 luglio

Mattina: stabile con cieli in genere poco nuvolosi, maggiori addensamenti in via di attenuazione lungo i settori costieri.

Pomeriggio: condizioni stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Sera: tempo stabile e cieli in prevalenza sereni, salvo qualche addensamento sui settori centro-occidentali.

Notte: stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in aumento per l’afflusso di aria più calda dai quadranti meridionali, massime diurne fino a 28-29 gradi.

Ventilazione generalmente debole di provenienza meridionale.

Mare: mosso fra pomeriggio/sera su levante, generalmente poco mosso o quasi calmo altrove.