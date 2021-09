Meteo in Liguria: nubi e pioggia, calano ancora le temperature

GENOVA - Aumento della nuvolosità con possibili piogge e lieve calo delle temperature. Il Liguria la giornata sarà caratterizzata da una sostanziale instabilità a causa di una perturbazione in arrivo da Ovest che porterà un peggioramento delle condizioni prima sul centro-Ponente in estensione sul resto della regione. Una situazione di instabilità metereologica che andrà avanti per tutta la settimana.

Ecco le previsioni meteo per martedì 14 settembre di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: Un promontorio di alta pressione nord-africana si estende all’Italia portando bel tempo e temperature superiori alla norma su gran parte della penisola. Nel contempo una vasta area di bassa pressione presente sull’Europa occidentale e in lento avvicinamento al Mediterraneo produce nella giornata di Martedì un aumento delle nubi su Nord-Ovest e sulla nostra regione, ma con fenomeni sporadici.

Previsioni Martedì 14 Settembre:

Mattina: nuvolosità diffusa, qualche debole precipitazioni su genovese. Asciutto altrove. Pomeriggio: nubi alternati a schiarite, possibilità di deboli precipitazioni sul settore centrale. Sera: tempo che risulterà stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Notte: aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni su settori centro-occidentali.

Temperature in calo di 2-3 gradi nei valori massimi. Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali. Mare: poco mosso o quasi calmo.