Mercoledì Viaggio in Liguria con lo chef stellato e i panorami d'alta Valolcevera

GENOVA - L'appuntamento della nuova settimana di Viaggio in Liguria guarda all'alta Valpolcevera.

Partenza dal mercato ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, teatro di un'insolita cucina: quella dello chef stellato Ivano Ricchebono (nella foto) che improvviserà un piatto in diretta mentre tutto intorno l'anima della struttura sarà in fermento per acquisti e vendite. Davanti alle telecamere di Massimo Fornasier, una ricetta in linea con i prodotti e le primizie, anche locali, commercializzate nel polo bolzanetese. Un modo per sottolineare l'iniziativa avviate in queste settimane relativa alla vendita in loco di vino e olio dop ligure.

A seguire ritmi altissimi tra le colline di Ceranesi, Sant'Olcese e Serra Riccò con conclusione nel polmone verde di Villa Serra dove saranno protagonisti i produttori d'alta Valpolcevera attraverso salumi, basilico, zafferano, miele, formaggio e tanto altro. Senza tralasciare alcuni consigli sulle buone letture dell'estate.

Per una settimana, il Cucinosofo Sergio Rossi osserverà la trasmissione da lontano pronto a ritornare la prossima settimana con un Viaggio tra le bellezze della Liguria che proseguirà per l'intero mese di luglio. Avvio della trasmissione nel primo entroterra del genovesato, dunque, mercoledì sera dalle 21.