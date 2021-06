Mercoledì Viaggio in Liguria con Davide Rebellin, Federica Brignone e...i cinghiali

GENOVA - L'immagine è da antologia: podio 1995 del Giro dell'Appennino con arrivo a Pontedecimo. Nell'ordine: Casagrande, Rebellin e Belli (premiato quest'anno dagli organizzatori con l'Appennino d'Oro nel venticinquesimo dalla sua vittoria del 1996). A margine, un certo Marco Pantani, mattatore sulla Bocchetta, intervistato da Adriano De Zan.

Musica per gli appassionati di ciclismo. Giovedì prossimo, nel giorno di san Giovanni Battista, la storica corsa genovese ritorna in strada e in gara, alla vigilia dei suoi 50 anni, ci sarà anche il secondo piazzato dell'edizione di 26 anni fa. Già, Davide Rebellin.

Il campione di San Bonifacio, mercoledì sera, alle 21, sarà ospite di Viaggio in Liguria: la trasmissione settimanale di Primocanale legata al turismo e all'enogastronomia regionale. Nell'intervista, ovviamente, note tecniche sulla corsa, ma anche il segreto della giovinezza agonistica di Rebellin che, sabato prossimo, sarà svelato in maniera integrale all'interno di un convegno scientifico organizzato dal cardiologo Cristiano Novelli e dall'Unione Sportiva Pontedecimo presso Villa Serra di Comago.

Insieme a Rebellin, con l'immancabile partecipazione del Cucinosofo Sergio Rossi, tuttavia, mercoledì sera, la lista degli ospiti sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione di una campionessa del mondo. Riferimento a Federica Brignone, vincitrice della sfera di cristallo nello sci alpino durante la penultima stagione. Per lei, un ritorno a Viaggio in Liguria (vedi link sotto) con un forte legame alla provincia di Savona in virtù delle origini paterne nonché della passione per mare e arrampicate.

Il format, però, non tralascerà temi più settoriali come l'emergenza ungulati nelle campagne o quello che ruota intorno a manifestazioni importanti come il Giro dell'Appennino in chiave promozionale: la storia di chi vive quotidianamente la valorizzazione del territorio attraverso aziende agricole giovani, volontariato e solidarietà.