Mercoledì sera Viaggio in Liguria tra castelli, ricette e prodotti di Vallescrivia

VOBBIA - Una bellezza più forte delle nuvole e della nebbia di una primavera che tarda ad arrivare. Ecco cosa riservirà la puntata di mercoledì prossimo dedicata a parte della Vallescrivia. Un percorso, in collaborazione con l'Unione dei Comuni, successivo alla prima tappa di tre settimane fa relativa a Busalla, Savignone, Casella, Montoggio e Valbrevenna.

Nella prima puntata di maggio, invece, i paesi protagonisti saranno Vobbia, Crocefieschi, Ronco e Isola del Cantone. Il tutto in un racconto tra castelli (Pietra e Montessoro), ricette del territorio (trofie di farina di castagne, pasta casalinga, carne e dolci valligiani in Vobbietta) senza dimenticare lo spazio dei produttori come quelli del miele o della mostardella. All'interno del format, poi, storie curiose di giovani che resistono in cima a un monte, nuovi monumenti attrattivi per il turismo lento e altre sorprese.

Appuntamento, in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi, mercoledì prossimo alle 21 su Primocanale e primocanale.it con le prime anticipazioni territoriali già emerse all'interno di Liguria Ancheu venerdì scorso (vedi link sotto)