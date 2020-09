GENOVA - È tempo ormai di riapertura delle scuole. E tra i numerosi problemi c'è anche quello delle mense scolastiche, aggravato ora dalle procedure di sanificazione e igienizzazione anti Covid. Ma cosa sappiamo in effetti sulle mense scolastiche in Italia? A chiarire le idee arriva una ricerca dell'Osservatorio Openpolis e dell'impresa sociale Con i Bambini.

Analizzando i dati disponibili, si nota come dei 40.160 edifici scolastici statali presenti sul territorio, 10.598 (il 26,4%) siano dotati di mensa. Questo però non vuol dire che gli alunni che frequentano le altre scuole non abbiano accesso al servizio. In primo luogo perché una stessa struttura può essere utilizzata da più istituti. In primo luogo perché una stessa struttura può essere utilizzata da più istituti. E poi perché i dati raccolti dal Miur si basano sulle dichiarazioni dei soggetti proprietari degli immobili, perciò fanno riferimento all'edificio scolastico e non alla scuola.

Il livello di presenza del servizio, inoltre, varia molto da regione a regione: in Valle d'Aosta il 70 per cento degli edifici scolastici statali ha la mensa, in Toscana il 62,9 per cento, in Friuli-Venezia Giulia il 62,1 per cento, in Piemonte il 61,3%. Agli ultimi posti della classifica ci sono invece Umbria (13,1% di edifici scolastici dotati di mensa), Campania (9,6%) e Sicilia (8,2%). Si nota una forte polarizzazione tra una minoranza di regioni del centro-nord dove la mensa è presente in più del 60% degli edifici scolastici, e un mezzogiorno dove il dato non arriva al 20% (con l'eccezione della Sardegna).

Mettendo in relazione il numero di residenti nelle aree interne e il numero di mense presenti nelle aree interne delle varie regioni, il Friuli-Venezia Giulia risulta la regione migliore. Qui, infatti, sono presenti 25 edifici con mense a fronte di 2.113 giovani, quasi 12 mense ogni 1.000 studenti. Al secondo e terzo posto Liguria e Valle d'Aosta. Agli ultimi posti ci sono invece la Sicilia con 106 mense per 105.347 giovani (una mensa ogni 1.000 studenti), la Lombardia (55 mense per 38.580 studenti) e il Lazio (39 mense per 26.500 studenti). In totale, sono 1.112 gli edifici scolastici dotati di mense nei comuni periferici e ultra periferici.