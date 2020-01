Mareggiata a Levante, venti di burrasca a Ponente: ma in Liguria fa ancora 'caldo'

GENOVA - Mareggiate in arrivo sul Levante e venti di burrasca sul Ponente. E' un inizio settimana all'insegna del maltempo in Liguria. Non è però la tanto abituale pioggia la protagonista di questi giorni. Nelle prossime ore, come spiega il bollettino giornaliero di Arpal, attenzione massima al vento e al mare che a partire da martedì salirà di intensità così come il vento. Temperature stazionarie e decisamente sopra la media della stagione. I giorni della merla sono un ricordo degli anni passati, oggi in Liguria di temperature così basse non c'è traccia. Le massime si fermeranno tra i 18 di Savona e i 13 di Busalla mentre le minime della località più popolose resteranno ancora una volta ben al di sopra dello zero: tutte tra i 5 e 7 gradi, almeno nella costa. Si parla di circa 3-5 gradi in più rispetto alla media climatologica del periodo.

LA SITUAZIONE - Umidi flussi meridionali determinano nel corso della settimana, spiccata variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche precipitazione, specie sul Levante. Giornata più soleggiata della settimana mercoledì con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Ventilazione sostenuta in prevalenza da Sud-Ovest con rinforzi in particolare sui capi esposti e sugli estremi della regione tra Lunedì sera e Martedì. Possibile mareggiata Martedì a Levante per mare agitato o molto agitato. Temperature pressoché stazionarie.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

MARTEDI’ 28 GENNAIO - Nelle ore notturne e fino alle prime ore della giornata deboli piogge diffuse sul Levante, in progressivo esaurimento nel corso della mattinata. Venti da Sud-Ovest in ulteriore rinforzo fino a forti sempre sul Levante, burrasca su Ponente e al largo con raffiche fino a 70-80 km/h, tendenti a disporsi da Ovest nel corso del pomeriggio. Mare in aumento fino agitato sul centro-Ponente, molto agitato sul Levante con onda lunga da Sud-Ovest: si attendono mareggiate su tutte le coste esposte al libeccio, più intense e durature sulle coste di Levante.

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO - Fino al mattino ancora mare agitato sul Levante con onda da Sud-Ovest e locali residue mareggiate in progressivo calo nel corso della giornata.