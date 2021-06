Manifestazione Ex Ilva, Uil e Uilm: "La piazza va utilizzata per le rivendicazioni, mai per la violenza"

GENOVA - Mentre a Genova continua la manifestazione dei lavoratori dell'ex Ilva contro la procedura di cassaintegrazione, il segretario generale di Uil Liguria Mario Ghini e il segretario generale di Uilm Genova Antonio Apa comunicano il proprio dissenso nei confronti degli atti di violenza che si sono verificati.

"Siamo fortemente preoccupati per la procedura di cassa integrazione avviata dall'ex Ilva, siamo preoccupati per l'assenza del governo in questa vertenza complicata, tuttavia Uil Liguria e Uilm Liguria si disocciano dai tafferugli avvenuti davanti alla Prefettura di Genova. Il ricorso alla prepotenza non è mai una soluzione, anzi, un terribile appiglio per l'azienda. Crediamo nella forza del negoziato e della persuasione politica.

"Siamo in attesa di dire la nostra al ministro Orlando per poter convincere l'azienda che il rilancio passa da un piano industriale, dalla produzione e dalla piena occupazione. Siamo disponibili fin da subito alla ripresa del negoziato per ovviare alle scelte unilaterali dell'azienda."