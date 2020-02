Maltempo Savona, Benveduti: "Ministro De Micheli dia delle risposte su Funivie"

SAVONA - "Visto che venerdi' il ministro De Micheli sara' a Savona per la riapertura del tratto del viadotto autostradale dell'A6, perche' non ne approfitta per dare risposte precise ai lavoratori di Funivie spa? Da tempo attendiamo chiarimenti sugli stanziamenti per il ripristino dell'infrastruttura, ma ancora nessuno si e' degnato di fornirci risposta". Cosi' l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti, dopo le polemiche di ieri sul mancato accoglimento nel "Milleproroghe" di due emendamenti a favore delle funivie savonesi devastate dal maltempo dello scorso autunno.

"Il futuro di Funivie- spiega l'assessore- passa inevitabilmente dai quattro milioni che il governo dovrebbe sbloccare, incaricando il presidente della Regione, Giovanni Toti, in qualita' di commissario dell'emergenza, di gestire i lavori di ripristino dell'impianto. E l'onorevole Franco Vazio ha addirittura il coraggio di attribuire ad altri la colpa di questi ripetuti ritardi, quando la negligenza dell'esecutivo, dovuta alle continue liti interne, sta fermando l'iter?". Per Benveduti, "l'abituale inerzia e la totale assenza di idee di questi ministri fantasma dimostra ancora una volta la mancanza di visione futura del governo, ancorato unicamente al comodo presente delle poltrone romane".