DIANO MARINA - Onda lunga a Capo Berta a Diano Marina dove è in corso il Windfestival. E visto la situazione meteo adatta gli appassionati di kitesurf e surf ne hanno approfittato per divertirsi in mezzo alle onde lunghe che hanno caratterizzato la mattina.

In corso sulla Liguria l'allerta meteo arancione per temporali. Gli aggiornamenti su Primocanale e Primocanale.it (GUARDA QUI)