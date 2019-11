Maltempo, molti allagamenti in Liguria e domenica torna (ancora) la pioggia

GENOVA - E' terminata alle 18 l'allerta arancione su centro e levante della regione, ma il maltempo sembra non voler lasciare la regione. "E' prevista una nuova perturbazione per domenica", ha annunciato il governatore Giovanni Toti nella conferenza stampa in Protezione Civile.

Primocanale ha raccontato tutta la giornata in una lunga diretta no stop e continuerà a farlo fino alle 23: cambia dunque la programmazione di Primocanale. Stasera Viaggio in Liguria lascerà spazio alla diretta meteo con aggiornamenti sui danni causati dalla nuova ondata di maltempo e il riassunto di quella che è stata questa giornata ( LEGGI QUI ).

Il Comune di Genova ha creato un modo ad hoc per inviare le segnalazione di danni causati dalle ondate di maltempo. Ecco come funziona ( LEGGI QUI ). Diversi gli allagamenti anche oggi a Genova tra via Ferri, via Quartini e via Borzoli che hanno reso necessario l'intervento dell'autospurgo.

Nel pomeriggio è esondato il fiume Entella a Lavagna zona ponte della Maddalena e vicino al ponte della Libertà (corso Buenos Aires) e a Chiavari Provvisoriamente chiuso al traffico in via precauzionale il ponte ‘Comorga’, al km 4,500 della statale 225 “della Fontanabuona” a Carasco, a causa del superamento del livello di guardia del torrente Entella, fissato ad una soglia di quattro metri .

A Sori si è verificata una frana in via Caorsi, vicino al ristorante Boschetto a Sori. I massi che si sono staccati dalla collina hanno investito un edificio più in basso, una palazzina in cui abita una famiglia che è stata evacuata.

Il Comune di Rocchetta Nervina nell' entroterra di Ventimiglia è isolato a causa di un cedimento della strada avvenuto all'altezza del Ponte Raggio, sulla provinciale 68, tra Rocchetta e Dolceacqua. Sul posto sono presenti la protezione civile, i sindaci Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Marco Rondelli (Rocchetta Nervina) e i tecnici della Provincia. "C'è una frana che blocca il passaggio verso Rocchetta, al confine tra i due paese - afferma Gazzola -. La situazione sembra piuttosto grave. La mia preoccupazione è di garantire almeno un'ambulanza dall'altra parte del blocco".

