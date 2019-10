Maltempo, Loano: danni sulla strada per Verzi

LOANO - Ancora danni da maltempo sulle strade della Liguria. L'ultimo cedimento stradale arriva da Loano nel savonese. La strada che conduce alla frazione Verzi ha evidenziato dei danni in seguito alle ultime precipitazioni.

E così il Comune ha predisposto la chiusura parziale della strada con senso unico alternato. Le cause del cedimento del manto stradale sono in corso di accertamento. Sono in corso, da parte dei tecnici, ulteriori valutazioni per verificare le condizioni della rete di sottoservizi della zona.