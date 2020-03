Lotta al Coronavirus, l'obiettivo della Liguria: fare mille tamponi al giorno

GENOVA - Obiettivo mille tamponi al giorno. Regione Liguria punta a intensificare i test che permettono di rilevare la positività o meno al coronavirus. La Regione sta infatti mettendo in campo nuovi laboratori per i tamponi con l'obiettivo di passare entro breve da 500-600 a 1000 esami al giorno.

Ad annunciare il progetto è l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale: "Sono pronti a partire tre nuovi laboratori a Sanremo, Savona e La Spezia ed entro pochi giorni arriveremo a mille tamponi". Al momento dall'inizio dell'emergenza nella regione sono stati effettuati circa 5mila tamponi che rapportato alla popolazione ligure vuol dire più o meno un tampone ogni 310 residenti. La precedenza, come è accaduto fino ad oggi, va al personale della sanità in prima linea nella lotta alla malattia e al personale e agli ospiti delle residenze protette per gli anziani.

"Dove è necessario stiamo anche aumentando i test sierologici - ha aggiunto Sonia Viale -. L'agenzia regionale Alisa ha pubblicato il bando per selezionare i laboratori diagnostici che potranno eseguire anche questi esami e a breve potremo aumentare il numero delle persone esaminate". L'Ospedale San Martino di Genova ha ricevuto in regalo da una cittadina cinese, attraverso una triangolazione di aziende di Milano e Genova, che hanno referenti in Cina, 720 kit per un nuovo test veloce che si esegue facendo una mini puntura su un dito per l'esame del sangue, ottenendo il risultato in un quarto d'ora.