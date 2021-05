Liguria verso la zona bianca e niente coprifuoco

GENOVA - Si fa più remota l'ipotesi di una zona bianca rafforzata paventata nelle scorse ore con un coprifuoco ancora fermo alla mezzanotte. E' stata infatti condivisa con il Governo la linea di azione per le zone bianche proposta dalle Regioni, che sarà poi recepita in una prossima ordinanza del Ministro della Salute: la proposta prevede che -fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi- una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto 'coprifuoco' e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo. Lo fanno sapere le Regioni in un comunicato.

Proprio oggi il governatore Giovanni Toti aveva commentato negativamente l'ipotesi: "Ora la priorità è far tornare a vivere questo Paese anche psicologicamente togliendo questa cappa. Non possiamo continuare a tenere il Paese prima schiavo del covid perché c'era una necessità, poi schiavo della paura del covid per che a qualcuno piace l'etica e l'estetica dell'emergenza. Spero che la si smetta con queste iniziative, francamente fuori luogo. I numeri del covid-19 dicono che sta scendendo sta scendendo assai più rapidamente anche di quello che i nostri più ottimisti scienziati, pensavano. C'è una campagna vaccinale che sta marciando a pieno ritmo quasi ovunque nel Paese. Il covid non tornerà semplicemente perché ogni giorno che passa vacciniamo migliaia e migliaia di persone che saranno immunizzati da questa malattia. La campagna vaccinale ci metterà al sicuro".

La Liguria va verso la conferma quindi di una zona bianca a partire dal 7 giugno che segnerà la grande ripresa del turismo. Proprio oggi sono state anticipate soltanto alcune delle novità che movimenteranno il calendario estivo in Liguria.