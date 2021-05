Restart Liguria, il turismo che riparte con 500 eventi e dj-set a bordo di chiatte sul mare

GENOVA - Restart, la Liguria riparte in questa estate 2021 tra una fitta programmazione, una grande promozione del territorio e molte novità. Per farlo, una squadra di assessori che con le loro diverse competenze hanno lavorato assieme per consentire alla nostra regione di riaprire il prima possibile le porte ai turisti.

Il più bel biglietto da visita è il film Disney Pixar "Luca", con tre proiezioni uniche organizzate da Medicinema dal 13 al 15 giugno all'Acquario di Genova. È aperta una gara di donazioni, il cui ricavato andrà in beneficienza per creare la futura sala cinema della associazione. Nella prima serata i posti saranno limitati con il filmaker e altri ospiti, mentre i 130 posti verranno assegnati a coloro che parteciperanno da una donazione minima di 250 euro fino alle aziende che avranno più posti da una base di 5 mila euro. Il film sarà poi visibile sulla piattaforma Disney Plus in tutto il mondo.

"Ci siamo tutti, questa è una ripartenza corale ed è bello questo marchio Restart che fa ben sperare, ci sono molte centinaia migliaia di euro investite, ma è difficile dare valore a queste iniziative", commenta il governatore Giovanni Toti. "La Liguria è scattata bene in questa ripartenza, grazie alla campagna vaccinale e al calo dei contagi. Siamo partiti bene e c'è grande interesse per tutti, presto partiranno ancora più crociere su cui stiamo investendo per avere scali ancora più importanti, stiamo crescendo a ritmi quasi cinesi, ci sono aziende e brand che investono e girano gli spot in Liguria, stiamo rilanciando il territorio tutti insieme e in Liguria bisognerà passare almeno una volta quest'estate perché da noi partirà lo slancio della Liguria che riparte".

Protagonista sarà la musica dal mare: arriva "Waves" un festival che vedrà una serie di dj-set sul mare. Letteralmente. "Sono tantissime le iniziative, dalla musica sulle chiatte sul mare in 15 diversi appuntamenti, i nostri teatri dal Nazionale che scende in città al Carlo Felice che dopo Elisir d'Amore per festeggiare il centenario di Luzzati si passa al Festival di Nervi", spiega l'assessore Ilaria Cavo. "Oggi inaugura la mostra "Re denaro" a Palazzo Meridiana, a Sestri Levante il Riviera Film Festival e il Festival di Andersen, a Santa Margherita Ligure il G20 delle donne un incontro di culture e tappa importantissima dell'estate, sempre lì il festival del Premio Bindi, ma da Levante a Ponente avremo più di 500 eventi, grazie ai comuni che hanno subito accolto la nostra proposta".

Un altro grande regalo per la città di Genova sarà la mostra "A superb Baroque": una mostra che inizia negli Stati Uniti che vedrà alcuni dei suoi capolavori a Washington, poi farà tappa a Roma alle Scuderie del Quirinale per tornare in città e con lei si spera anche molti americani in visita al capoluogo ligure.

"La nostra regione è entroterra e enogastronomia, vogliamo garantire la massima qualità dei nostri prodotti e valorizzarli", commenta Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria e assessore al Marketing territoriale. "Cercheremo di appoggiare i progetti dei consorzi che ci vengono proposti perché puntiamo sulla qualità. 6 parchi regionali e uno nazionale, lo sport outdoor, i sentieri come quelli della Alta Via dei Monti Liguri 440 km da Ceparana a Ventimiglia, infrastruttura che verrà potenziata nei prossimi mesi per un turismo a 365 giorni all'anno. Con tutti i colleghi della giunta abbiamo lavorato su diversi campi e diverse competenze, in un momento così difficile".

La promozione del territorio è partita già da tempo. Il regista Fausto Brizzi si è occupato della campagna pubblicitaria nazionale a partire dal Festival di Sanremo con la collaborazione con Maurizio Lastrico. Gli spot comici e ironici raccontano una "Liguria che è di tutto e di più", ribadisce Brizzi in collegamento da Roma. "A Genova sono venuto per amore di una giovane di Genova, anzi di Sturla per l'esattezza: sto scrivendo un film che spero di girare presto appena usciamo dal Covid-19 proprio in questa splendida città d'adozione"

La campagna vedrà anche maxi affissioni a Milano e a Torino, in piazza Gae Aulenti ci sarà una bella promozione del nostro territorio sul display a led. I costi stimati dal presidente della Liguria Giovanni Toti sono di più di un milione di euro.

"Abbiamo bisogno di una grande estate a Genova e in Liguria, all'altezza delle aspettative dei nostri turisti. Tra gli eventi più importanti l'Ocean Race e la regata tra Genova e Portofino, segno che in città si possano fare i grandi eventi sportivi. Dopo i Rolli, con più di 20 mila persone e 5 milioni di contatti sul web, un pubblico molto giovane e con il 40% da fuori, abbiamo capito che c'è tanta voglia di tornare qui a vedere la nostra città", anche il sindaco Marco Bucci voleva essere presente in un giornata simbolo."A settembre avremo finalmente il Genova Jeans, il jeans è nato a Genova e ci sarà una manifestazione per ricordare la sua storia fino ai brand di oggi".

"Ammappa che Liguria, saranno contenti i bambini e gli amanti delle cartine, si mette assieme il turismo di una volta con la tecnologia del Qr-code", anticipa un'altra delle iniziative l'assessore al Turismo Gianni Berrino. "Abbiamo tenuto alta l'attenzione sulla nostra regione, adesso è il momento che non solo lombardi e piemontesi tornino qui, ma anche gli stranieri, in piena sicurezza grazie alla polizza assicurativa sanitaria gratuita per il Covid. Siamo stati i primi e gli unici in Italia, speriamo che attiri, gli operatori turistici sono molto soddisfatti. Il prossimo Expo a Dubai vedrà la Liguria presente a settembre, ci poniamo davanti ad un mercato e stiamo studiando in che modo presentarci".

