Liguria, riecco l'autunno: vento di burrasca, freddo e spolverate di neve

GENOVA - Più che il tipico novembre ligure le ultime giornate sono assomigliate alla primavera. Cielo sereno, terso e soprattutto temperature alte. Ma il quadro è destinato a cambiare. Dalla serata di giovedì 19 novembre la situazione meteo anche in Liguria sarà caratterizzata da un calo delle temperature e l'arrivo di un forte vento di burrasca che spirerà da Nord. L'alta pressione lascia dunque il campo a una corrente fredda.

Il cielo sarà comunque limpido ad eccezione del Levante dove tra la serata di giovedì e le prime ore del venerdì ci sarà la presenza delle nubi. E attenzione al brusco calo termico che potrebbe portare anche leggere spolverate di neve nelle cime oltre i mille metri sempre nel Levante. Riecco dunque sciarpe e giacche pesanti tirate fuori dall'armadio, giusto così d'altronde metà novembre è stato ormai superato. Mentre l'ombrello può restare a casa ancora per un po'. Per i prossimi giorni, a eccezione della parentesi tra giovedì sera e venerdì mattina nel Levante, il sole in versione 'fredda' sarà protagonista.

Lo scenario parla di minime basse mentre le massime torneranno sui valori tipici della stagione autunnale. Da segnalare che già nella notte trascorsa nella costa, le città capoluogo hanno registrato temperature intorno ai 10 gradi mentre nell'entroterra si è sceso anche sotto lo zero come conferma Andrea Lazzara di Arpal.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE - Cielo sereno con deboli foschie al mattino sui versanti padani e isolati addensamenti di nubi basse su Centro-Ponente. Calo termico nella notte. Venti deboli meridionali o di direzione variabile al mattino, rinforzo la sera fino a forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso, localmente mosso a Ponente la sera. Umidità su valori medi.

VENERDI' 20 NOVEMBRE - Al mattino nubi medio-alte sui settori di Levante con possibili deboli precipitazioni anche a carattere di spolverata nevosa oltre i 1000m, sereno o poco nuvoloso su Centro- Ponente, sereno ovunque dal pomeriggio. Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali al mattino, in attenuazione fino a moderati dal pomeriggio. Mare generalmente poco mosso, localmente mosso sui capi esposti di Ponente, fino a molto agitato al largo. Umidità su valori medio-bassi.

SABATO 21 NOVEMBRE - La previsione parla di un cielo sereno, temperature ancora in calo e venti di burrasca.

DOMENICA 22 NOVEMBRE - Cielo in Liguria ancora sereno o poco nuvoloso, i venti caleranno fino a diventare moderati mentre le temperature subiranno un inversione di tendenza e torneranno in aumento.