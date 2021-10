Liguria Pride inaugura la sua casa: apre nel Centro Storico di Genova "RainbowLab"

GENOVA - Vico Gibello si veste di colori e cambia faccia con festoni, arcobaleni e vetrine multicolor. Liguria Pride inaugura la sua nuova casa: apre oggi nel centro storico di Genova il RainbowLab, che ospiterà anche il coordinamento Liguria Rainbow, l'unione di associazioni presenti sul territorio ligure e cittadini indipendenti attivi nella difesa dei diritti della comunita Lgbtq+ e non solo. RainbowLab sarà un luogo per incontri di aiuto, laboratori, convegni e tante attività.

"Per noi era importante avere un luogo di riferimento nostro preso in affitto e ristrutturato a nostre spese e con le nostre forze in modo da poter essere liberi di sostenere in tutto e per tutto le nostre battaglie" Ha spiegato Silvia Pastore di Lesbo Eventi, una delle associazioni del coordinamento Liguria Rainbow.

"Sarà un luogo di accoglienza, formazione, pratica politica e anche una luce in più nel centro storico, non a caso i residenti del quartiere hanno dimostrato di essere molto felici per questa nuova apertura" Ha aggiunto Donatella Siringo, di Agedo.

Per l'inaugurazione continueranno gli eventi anche nel weekend, preceduti da un laboratorio artistico per bambini, poi sarà il turno della Rainbow Walk, una parata per colorare il Centro Storico, alle 18 il taglio del nastro seguito da un incontro con alcuni esponenti del movimento Lgbtq+.

A raccontare a Primocanale dell'inaugurazione è Marco Fiorello, del coordinamento Liguria Rainbow: "Dopo due anni di lavori siamo pronti ad inaugurare questa sede, dove ci saranno attività sociali rivolte alle persone della comunità lgbt+. Abbiamo più di 100 progetti pronti a partire, gli eventi di questi due prossimi di giorni di festival potranno essere seguiti anche da fuori. Servizi gratuiti rivolti alla città, corsi per officianti per le unioni civili e tanto altro. "