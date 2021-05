Liguria, le scuole superiori finiscono l'anno all'80% in classe

GENOVA - La Regione Liguria ha prorogato fino al 9 giugno la didattica in presenza dal 70 fino a un massimo dell'80% nelle scuole superiori della Regione. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova. "Ho firmato l'ordinanza che prevede che si continui all'80% della didattica in presenza perché la curva dei contagi sta scendendo significativamente ma vogliamo evitare l'affollamento dei mezzi pubblici ancora con un capienza al 50%, - spiega - la direzione scolastica regionale ritiene non produttivo riorganizzare il sistema nelle prossime settimane e che sia opportuno chiudere così l'anno scolastico per poi ripartire a settembre si spera con la normalità".

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. Le prenotazioni per gli over 45 partiranno alle 23 di oggi, venerdì 21 maggio mentre da lunedì alle 23 attraverso la piattaforma online di Liguria Digitale la Regione Liguria apriranno quelle su base volontaria dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli over 18 anni. "Le agende dei vaccini cold saranno aperte su base volontaria - ribadisce Toti - gli over 18 potranno optare per AstraZeneca e Johnson & Johnson o potranno sempre scegliere Pfizer e Moderna in base alle liste d'attesa".