Liguria, finisce l'allerta meteo per neve e pioggia ma è ancora maltempo

GENOVA - La Liguria dopo giorni di intenso maltempo che hanno portato neve e mandato in tilt le autostrade (con annesse polemiche, GUARDA QUI ), esce dalla fase di allerta meteo. Una domenica caratterizzata ancora da cielo nuvoloso con piogge concentrate nel centro-Levante della regione mentre maggiori schiarite nel Ponente. temperature lungo le città della costa intorno ai 6-7-8 gradi per quanto riguarda le massime, più vicine allo zero o sotto nell'entroterra.

Maltempo che sarà protagonista anche per l'inizo settimana che porta al ponte dell'Immacolata. Cielo nuvoloso, pioggia, vento e nevicate nelle zone appenniniche saranno ancora la norma. Un temporaneo miglioramento atteso solo a partire dalla giornata di mercoledì 9 dicembre, si tratterà solo di una parentesi, poi di nuovo nubi piogge protagoniste.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 6 DICEMBRE - Al mattino molto nuvoloso sul Centro-Levante con residue piogge e locali rovesci, in esaurimento; maggiori schiarite a Ponente. Nubi in temporaneo diradamento nel pomeriggio lungo la costa con qualche schiarita sul Centro-Ponente, addensamenti anche compatti sui versanti padani, specie di Centro-Levante. Nuovo aumento della nuvolosità in serata su tutte le zone e possibili rovesci/temporali a Levante. Venti: settentrionali al mattino, localmente forti sul Centro-Ponente, tra deboli e moderati altrove; tendenza a rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio con rinforzi fino a moderati. Mare: fino al mattino molto mosso o localmente agitato per onda da Sud-est sul Centro Levante, temporaneo calo a mosso ovunque e nuovo aumento in serata a molto mosso a Levante per onda da Sud-Ovest.

LUNEDÌ 7 DICEMBRE - Variabile a Ponente con qualche schiarita e possibili residue nevicate al mattino, molto nuvoloso o coperto sul Centro Levante con possibili deboli piogge. Venti: deboli o moderati di direzione variabile. Mare: da molto mosso ad agitato, in particolare a Levante. Umidità: su valori medio-alti.

TENDENZA MARTEDÌ 8 e MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE - Per la giornata di martedì 8 dicembre ancora tempo molto perturbato con piogge amche moderate. Le temperature saranno stazionarie mentre i venti forti. Nella giornata di mercoledì temporaneo miglioramento delle condizioni con temperature in aumento e venti moderati.