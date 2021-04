Liguria a metà, il Ponente in zona rossa fino a domenica: ecco le misure in vigore

GENOVA - All’indomani dei tre giorni di lockdown nazionale, la Liguria si sveglia metà arancione e metà in rosso. Nel Ponente ligure, infatti, permangono fino all’11 aprile le massime restrizioni, compreso il divieto di fare visita ad amici e parenti. In provincia di Genova e della Spezia, invece, sarà possibile spostarsi liberamente ma all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22. Consentita anche una visita giornaliera a parenti o amici all'interno del comune.

Sempre fino a domenica, Dad alle superiori in tutta la regione, a Imperia e Savona anche per seconda e terza media. Questo perché, secondo quanto stabilito dal nuovo Dl, in zona rossa il servizio scolastico deve essere garantito fino alla prima media.

Resta anche il divieto di poter raggiungere le seconde case, le imbarcazioni, le roulottes, i bungalow e simili sia per i residenti in Liguria sia per coloro che provengono da fuori regione.