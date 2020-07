Lecce-Sampdoria 1-1 LIVE

GENOVA - Al Via del Mare si gioca una fetta di salvezza. La Sampdoria affronta il Lecce in una partita che può valere già una buona parte di stagione. Da un lato i pugliesi fermi a 25 punti, dall'altro i blucerchiati che ne hanno appena uno in più. Match da non sbagliare per i ragazzi di Ranieri che vogliono provare a uscire dalle sabbie mobili in cui sono rimasti impantanati. La classifica piange e il match contro il Lecce è uno di quelli da non fallire.

GLI SCHIERAMENTI - Ranieri punta su Bonazzoli con Ramirez in appoggio. Audero tra i pali, difesa a quattro con Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello. Depaoli, Thorsby, Ekdal e Jankto a completare la linea mediana. Il Lecce di Liverani deve fare a meno di numerosi titolori infortunati a cui si aggiunge lo squalificato Lucioni. In attacco il tecnico dei pugliesi punta su Falco e l'ex Saponara con il recuperato Farias che parte dalla panchina. Difesa a cinque, con Rispoli e Calderoni larghi, Donati, meccariello e Paz a completare il reparto difensivo. A occupare la linea di centrocampo ecco Tachtsidis, Mancosu e Barak.

IL PRIMO TEMPO - Botta e risposta per occasioni da gol nei primi dieci minuti. Il primo squillo è del Lecce con Meccariello che dagli sviluppi di un calcio d'angolo impegna Audero con un preciso colpo d testa. La risposta blucerchiata è affidata a Bonazzoli il cui tiro al volo su assist di Jankto è deviato da Gabriel. Poi il match si affievolisce e le due compagini faticano a trovare spunti offensivi degni di nota. I minuti trascorrono senza sussulti, fa caldo ma a tenere bloccate le squadre di Ranieri e Liverani probabilmente c'è anche il peso della partita e la posta in palio. Il cooling break permette ai due tecnici di schairire le idee e dare nuove indicazioni tattiche.

Bereszynski è attento ed è abile a chiudere in angolo un'offensiva di Donati. Poi è ancora Bonazzoli a impensierire la porta di Gabriel ma la sua rovesciata termina a lato. Paz viene ammonito per aver fermato con le cattive Ramirez. Al 38' Tachtsidis atterra in area Jankto, per Rocchi è calcio di rigore, c'è comunque tempo per il consulto var che conferma la decisione. Ramirez dal dischetto trasforma non senza qualche preoccupazion con Gabriel che arriva sulla palla, la devia sulla traversa e poi la sfera si insacca in rete. Al 40' Lecce-Sampdoria 0-1. La reazione dei padroni di casa è contenuta in un'offensiva che Audero in uscita e abile a bloccare. Il primo tempo al Via del Mare finisce qui.

IL TABELLINO:

GOL: 40' Ramirez su rig. (S), 50' Mancosu su rig. (L).

AMMONITI: Paz (L), Augello (S), Mancosu (L)

Lecce: Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello (46' Babacar), Paz, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis (46'Petriccione), Barak; Falco (68' Farias), Saponara. Allenatore Liverani.

Sampdoria: Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Bonazzoli (46' Gabbiadini). Allenatore Ranieri.

Arbitro: Rocchi di Firenze.