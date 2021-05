Le antiche storie di pesca e di mare questa sera in "Presa diretta"

SESTRI LEVANTE - Michelino a Sestri Levante, lo conoscono tutti come il principe della baia del Silenzio, e in effetti la sua barchetta in legno si chiama La principessa. Ci accompagna lui in "Presa diretta", questa sera alle 20 e domenica alle 14.30, nel mare splendente, sotto un cielo azzurrissimo, attraverso le storie di pesca, che appartengono a tanti altri paesini della Liguria: "Io vado per mare da quando ero un bambino e ancora oggi tutti i giorni, se il tempo lo consente, esco e pesco".

Michelini racconta tante curiosità come quella sullo "scoglio della pittura" così chiamato perchè spunta a pelo dall'acqua e tante volte le barche si incastrano lasciando la pittura dello scafo impressa. O la storia di quando, per lo sversamento di un acido usato per lavare alcuni prodotti che finivano alla Tubifera di Sestri, i cefali della baia del Silenzio diventarono ciechi "e quindi noi bimbi li potevamo prendere facilmente con le mani".