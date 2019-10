La verità su Monesi tra macerie e nuova strada mercoledì a Viaggio in Liguria

MENDATICA - Ci sarà un futuro per Monesi? E' la domanda in cui ruota la prossima puntata di Viaggio in Liguria, il format di Primocanale legato a territorio e gastronomia.

Dopo un avvio di stagione che ha portato la trasmissione dapprima tra Portovenere e Isola del Tino, poi nel Parco Antola, senza rinunciare a meravigliose tavole imbandite a Terrazza Colombo, la tappa di metà ottobre coincide con Mendatica e Monesi.

Argomenti differenti, ma uniti: la cultura della transumanza, con relativa sfilata delle pecore per le vie del paese, l'economia agreste, la cucina bianca e il domani di una comunità sulle ginocchia dopo le terribili alluvioni. All'interno di Viaggio in Liguria anche storie eccezionali di giovani che non si arrendono alla solitudine vedendo la propria vita professionale, lassù, sulla montagna sotto al Saccarello.

Appuntamento mercoledì alle 21, con la guida del cucinosofo Sergio Rossi e le immagini firmate da Massimo Fornasier, per una domanda unica: Monesi tornerà Monesi?