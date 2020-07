La Sampdoria va Udine a caccia di punti salvezza: ipotesi ritorno in campo di Quagliarella

GENOVA - Le vittorie con Lecce e Spal hanno rasserenato in parte l'ambiente blucerchiato. Poi è arrivata la sconfitta contro l'Atalanta dove la Samp ha ben figurato. La classifica oggi parla di un vantaggio sulla zona retrocessione di 5 punti. Per questo e non solo la sfida contro l'Udinese assume un ruolo importantissimo nella corsa salvezza. Squalificato Ranieri. I friulani nelle ultime tre partite hanno raccolto sette punti e si sono allontanati dalla zona di chi lotta per la salvezza.

Una vittoria per loro vorrebbe dire praticamente chiudere il discorso. Se arrivasse invece un successo blucerchiato allora sarebbe la formazione di Ranieri a fare un passo avanti importante per centrare l'obiettivo. Un pareggio sarebbe solo un passetto in avanti più importante per i bianconeri che per i blucerchiati. Ma quella del Friuli potrebbe segnare il ritorno in campo del capitano Fabio Quagliarella. Calcio d'inizio alla Dacia Arena alle 19,30. Arbitra Paolo Valeri di Roma. Al Var Pasqua, suo assistente Ranghetti.

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Wallace, Fofana, Seme; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore Ranieri.