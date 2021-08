La Corte europea boccia ricorso dei vigili 'no vax'. Toti: "E' la strada giusta"

GENOVA - "Non esiste il diritto a non vaccinarsi se si mette a rischio la salute del prossimo. A stabilirlo la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha respinto il ricorso contro l'obbligo vaccinale presentato da un gruppo di vigili del fuoco in Francia. Questo ci dimostra ancora una volta quale sia la strada da percorrere" così attraverso un post su Facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sottolinea ancora una volta l'importanza dei vaccini nella lotta contro il Covid. Anche dai giudici della Corte europe dunque è arrivata, seppur in modo in diretto, una bocciatura a chi si schiera contro l'obbligo vaccinale.

In Italia la discussione è ancora aperta. La questione resta al centro del dibattito. Il ministro alla Salute Roberto Speranza non si esprime ma sottolinea come sia necessaria una legge ad hoc che regolarizzi l'obbligo. e intanti in Liguria continua la campagna vaccinale. Nuove open night con accesso senza prenotazione per tutti. "Anche per i più scettici arrivano sempre maggiori conferme dal mondo scientifico sulla sicurezza dei vaccini - spiega ancora Toti -. Pfizer infatti ha ricevuto l'approvazione definitiva da parte della Food and Drug Administration: non è più considerato un farmaco sperimentale. Se non vogliamo richiudere nuovamente il Paese nei prossimi mesi l'unica soluzione è una: vaccinarsi".

Qui l'ultimo bollettino Covid con la fotografia della situazione in Liguria.

In Italia sono 7.548 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (martedì erano stati 6.076). Sono invece 59 le vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 registrate martedì. Sono 244.420 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Martedì erano stati 266.246. Il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di martedì. Sono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto al precedente bollettino.

Tra una settimana scatterà ufficalmente l'obbligo del possesso del green pass anche per i viaggi a lunga percorrenza in treno, aereo e nave in Italia. Anche su questo tema si discute su diversi punti. I primissimi vaccini sono stati fatti ormai nove mesi fa. Il primo a essere vaccinato è stato il personale sanitario. La durata del green pass è di nove mesi. Si va verso l'estensione a 12 di validità del certificato verde mentre per la terza dose, come confermato dal minsitro Speranza, si dovrebbe arrivare al via libera per anziani e persone fragili.