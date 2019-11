L'ondata di maltempo di abbatte sulla Liguria, allerta arancione sul Levante

GENOVA - E' Scattata a mezzanotte l'allerta meteo arancione sul Levante e relativo entroterra della Liguria. Il resto della regione è invece in allerta gialla per piogge e temporali. Ma nella notte il maltempo si è concentrato soprattutto nel ponente con fulmini e tuoni e precipitazioni abbondanti. Segnalati tra Ventimiglia e Sanremo alcuni allagamenti di scantinati e strade.

Numerosi interventi nell'Imperiese a causa della pioggia abbondante che è caduta nella zona nella notte: I vigili del fuoco sono intervenuti a Sanremo nel sottopasso 'croce rossa' rimasto allagato e dove un'auto con due persone a bordo è rimasta bloccata, uno dei passeggeri è riuscito a uscire dal mezzo in modo autonomo mentre per la seconda persona si è reso necessario l'intervento dei pompieri che lo hanno liberato e portato in un punto sicuro. A Ventimiglia un albero è caduto addosso ad alcune macchine parcheggiate, fortunatamente non si rilevano danni a persone. A Bordighera vigili del fuoco chiamati per prosciugare una strada rimasta allagata, si tratta di via Pasteur. Numerose poi le chiamate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da tutta la provincia per piccoli allagamenti nelle abitazioni.

Una tromba d'aria ha attraversato Lavagna causando danni alle abitazioni con un tetto scoperchiato in piazza Marini, diversi problemi segnalati nella zona dell'ospedale e del campo sportivo dove un albero ha fatto cadere un palo della luce. Situazione simile anche a Cogorno dove un'altra abitazione ha visto il tetto scoperchiato a causa della furia vdel vento. Primocanale in diretta per seguire l'evoluzione meteo in tutta la Liguria con i suoi inviati sul posto (SEGUI QUI LA DIRETTA).

GLI AGGIORNAMENTI:

10.10 - "Il punto di maggior criticità è la zona del campo sportivo dove il pino che è crollato ha causato diversi danni. C'è una signora che si è trovata in giardino una tensostruttura interna. Ora sta continuando a piovere con intensità diverse a seconda dei momenti. Ora va monitorata la situazione del vento. L'Entella fatica a scaricare in mare perchè il mare sta aumentando. I ponteggi sulla scogliera sono a rischio di demolizione" spiega il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante. Anas ha infatti partire il mese scorso l’intervento di ripristino dei rivestimenti corticali della galleria Sant’Anna e della vicina pendice rocciosa lato Genova, lungo la statale Aurelia, a Sestri Levante.

9.20 - Autostrade liguri tutte percorribili, segnalati pioggia tra Mondovi' e Bivio A6/A10 Savona, pioggia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/Fine Complanare Savona e alcuni allagamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

7.25 - L'assessore alla Protezione civile della Regione Giacomo Giampedronefa il punto sulla situazione meteo che sta interessando la Liguria: "E' una situazione quella della pioggia che ci accompagna dalle prime ore di questa notte, questo fronte stra attraversando tutta la regione. Ora si è spostato sul levante della Liguria. Dobbiamo tenere alta la guardia. Qualche locale allagamento ma al momento ma nulla di particolarmente critico. I venti di sud sud est stanno raggiungendo raffiche di 130 km/h soprattutto nel levante. Massima attenzione domani per il rischio di mareggiate. Il bollettino di metà mattina sarà significativo per capire la situazione come andrà ad evolversi".

7.20 - Aggiornamento meteo Arpal: continua l’intenso flusso meridionale, che sta portando precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su quasi tutto il territorio regionale. Finora si sono verificati scrosci molto intensi sui 5 minuti (13.8 mm a Premanico, 13.6 mm a Loco Carchelli, 12.4 a Borgonuovo e 10.2 a Giacopiane), forti sull’ora (48.4 Brugneto Diga, 44.6 Seborga, 44 Torriglia, 41.4 Monte Maure). Da segnalare il rinforzo delle raffiche di vento nell’entroterra di Levante, a 166 km/h a Giacopiane e 132 km/h a Casoni di Suvero.

7.15 - Itervento dei vigili del fuoco in uscita dall'autostrada A12 a Lavagna per chi proviene da Genova. Alcuni alberi sono caduti sul manto stradale. Pompieri al lavoro per liberare il tratto

6.35 - Interventi a ripetizione da parte dei vigili del fuoco nella zona di Lavagna a causa del forte vento che ha rotto rami di alberi e ha strappato e fatto cadere per terra lamiere dai tetti. Colpita soprattutto l'area del campo sportivo e dell'ospedale.

6.25 - Mario Conio, sindaco di Taggia: "I fenomeni intensi dalle 3.30 fino alle 6 circa. La protezione civile ha fatto i sopralluoghi, qualche piccolo allagamento, qualche ramo di albero crollato ma il territorio ha retto bene. Ora il fenomeno è meno intenso".

5.30 - Dall'una alle 4 le maggiori cumulate di pioggia si sono concentrate tutte nel ponente: 44.8 mm Ceriana; 44.6 mm Borgonuovo; 42.8 mm Colla Rossa; 40.6 mm Dolcedo; 40.2 mm Rocchetta Nervina; 38.8 mm Monte Maure; 36.6 mm Sanremo. Ma è anche il forte vento a preoccupare, la raffica maggiore nella notte segnalata a Casoni di Suvero con 88km/h. Intorno alle 5 forte temporale anche su Genova senza particolari disagi.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAL

DOMENICA 3 NOVEMBRE - Il passaggio del fronte favorisce dal mattino rovesci e temporali in estensione da Ponente al resto della regione: previste intensità moderate sul centro-levante e sulle valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto e cumulate significative sul ponente, elevante sul levante ligure. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Venti forti da Sud Ovest con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) sul ponente e levante della Liguria e localmente sul centro genovesato incluso dove in serata ruoteranno da Nord Ovest. Moto ondoso in aumento dal mattino fino ad agitato con mareggiata intensa di libeccio, in particolare dal pomeriggio, su tutte le zone.

LUNEDI 4 NOVEMBRE - Nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con le prime piogge anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi sul Levante. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su tutte le zone con possibili raffiche fino a burrasca (60-70 km/h), in particolare sui capi esposti e sui crinali. Mare in aumento fino a molto agitato su sul Centro-Levante con mareggiata intensa di Libeccio (periodo 9-10 sec), agitato sul Ponente con mareggiata di Libeccio.

NORME DI AUTOPROTEZIONE - All'entrata in vigore dell'allerta bisogna predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada; chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili; porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento; limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità; tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI - Gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro funzionale di Protezione civile della Regione Liguria (Allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (Comune.genova.it/servizi/protezionecivile). Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la App gratuita “Io non rischio”.