L'omaggio in dialetto di Liguria Ancheu al cimitero monumentale di Staglieno

GENOVA - L'appuntamento è quello di ogni venerdì sera. Liguria Ancheu va in onda anche nel primo venerdì di novembre, alle 21 su Primocanale, nella serata festiva dedicata alla ricorrenzza di Ogni Santi e vigilia della solennità dei Defunti.

Il format dedicato alle parlate e alle tradizioni rende omaggio al cimitero monumentale di Staglieno. Lo fa riproponendo un viaggio assieme al professor Franco Bampi e a molti volontari dell'Associazione che opera per il grande sepolcro della Valbisagno: nomi, cifre e curiosità di un angolo della genovesità non conosciuto in maniera adeguata.

"Metteremo in risalto alcuni aspetti di una visita che è rimasta nel cuore di molti telespettatori portate nelle case dei liguri già lo scorso inverno. Tutto questo aspettando il ritorno al Teatro della Gioventù fissato per venerdì 15 novembre con ingresso gratuito" spiega Franco Bampi, presidente dell'associazione culturale A Compagna.



Liguria Ancheu, intanto, venerdì 8 farà tappa a Rossiglione: appuntamento alle 21 nel teatro paesano di Vallestura per una serata ideata con l'obiettivo di lasciare alle spalle le sofferenze degli ultimi 10 giorni.