L'astronauta Malerba: "Festival dello Spazio di Busalla confermato a luglio. Ovvieremo con la tecnologia"

GENOVA - All'interno della serata di Viaggio in Liguria c'è stato spazio anche per la scienza con collegamenti da Parigi, Roma e New York. Dalla capitale francese, l'astronauta Franco Malerba impegnato nel Festival dello Spazio con Comune di Busalla e supporto di Regione Liguria: "Confermata la data di inizio luglio. Parteciperanno grandi nomi e nel caso la tecnologia ci sarà di supporto per ovviare alle eventuali restrizioni".

Dall'Italia anche il contributo della direttrice generale di Telethon, Francesca Pasinelli, e dalla metropoli statunitense la giornalista savonese, Simona Siri: "Situazione tragica. La città è deserta e fa un effetto incredibile. Ci sono ammortizzatori concreti per chi fa commercio, ma il momento è terribile".