GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 29 settembre

GENOVA - Magazzini del Cotone, Porto Antico ore 09:00 al via la 7/a edizione del Meet in Italy for Life Sciences (#MIT4LS21). Alla giornata inaugurale sono presenti il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente del Polo ligure Scienze della Vita Paolo Piccini. Fino al 1 ottobre.

SESTRI LEVANTE/CASARZA LIGURE ore 10:00 Iniziative elettorali di Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa.

SANREMO - Aula ex biblioteca - Primo piano ospedale Borea ore 12:00 Presentazione del progetto 'Banca del Latte' e delle iniziative sull'importanza dell'allattamento al seno per la salute sia della mamma che del bambino.

LA SPEZIA - Castello San Giorgio - Via XXVII Marzo ore 12:00 Presentazione della nuova app del Museo Archeologico 'U.Formentini'. Intervengono Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, Donatella Alessi, conservatore del Museo.