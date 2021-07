GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 8 luglio.

GENOVA - piazza De Ferrari ore 9:00. #bastacinghiali, agricoltori protestano e scendono in piazza. Per l'occasione sarà diffuso il Dossier Coldiretti su 'Covid e l'assedio dei cinghiali in Italia'.

GENOVA - Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi ore 11:00. Presentazione progetto 'Vetrina imprese', tra i presenti Stefano Garassino assessore allo Sviluppo economico e Patrimonio, Riccardo Battaglini direttore Business Unit Pubblica amministrazione e Direzione commerciale e marketing aziendale - Liguria Digitale.

GENOVA - Sala Trasparenza - Regione ore 12:00. Presentazione della finale del campionato italiano calcio amputati (Genova, 9 e 10 luglio). Intervengono Ilaria Cavo, Simona Ferro, Laura Gaggero, Stefano Anzalone e il presidente Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, Sandrino Porru.

GENOVA - Sala Trasparenza - Regione ore 13:00. Presentazione della prima edizione di FestivAlContrario', progetto di valorizzazione del borgo medievale di Castelvecchio di Rocca Barbena e del territorio circostante. Intervengono l'assessore Ilaria Cavo, Vera Marenco e Manuela Litro della direzione artistica del festival.

GENOVA - Salone Rappresentanza, Palazzo Tursi ore 15:00. Presentazione del marchio e logotipo grafico del progetto assi di forza trasporto pubblico locale. Intervengono, Matteo Campora assessore alla mobilità integrata e ai trasporti, Enrico Musso coordinatore mobilità urbana sostenibile, Marco Beltrami presidente AMT, Claudio Burlando direttore creativo agenzia Curiositas.

GENOVA - Fiera del Mare ore 21:30. Il governatore Toti fa visita all'open night vaccinale e incontra i giornalisti insieme al dg Asl 3 Bottaro.