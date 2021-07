L'agenda degli appuntamenti di venerdì 23 luglio

GENOVA - L’agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 23 luglio

SAVONA - Istituto Ferraris Pancaldo, via alla Rocca 35 ore 09:30. Inaugurazione della tappa savonese di Orientamenti Summer, l'orientamento estivo che attraversa la Liguria destinato agli studenti delle scuole. Tra i presenti l'assessore regionale Ilaria Cavo.

LA SPEZIA - Auditorium del Porto - Via Fossamastra ore 10:00. Conferenza stampa sull'accordo tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e LSCT. Intervengono Mario Sommariva, Alfredo Scalisi e il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

GENOVA - davanti Palazzo Tursi ore 11:30. Conferenza stampa in forma di presidio del Partito democratico, Linea Condivisa, Articolo Uno, Lista Sansa, Lista Crivello, Sinistra Italiana, Partito socialista italiano, Europa Verde e Oltre il Giardino per presentare la coalizione per le amministrative 2022.

GENOVA - Sala Trasparenza, Regione ore 16:00. Punto stampa del presidente della Regione Giovanni Toti con il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Mariastella Gelmini. Il punto stampa sarà preceduto da un incontro riservato tra il governatore e il ministro, nella sede dell'Ente. A seguire, il presidente Toti e il ministro Gelmini si recheranno in visita presso l'hub vaccinale di Asl3 alla Fiera di Genova.

CAMOGLI - Teatro Sociale ore 16:00. Recital dei finalisti di 'Clip7', concorso lirico internazionale e festival di Portofino di giovani voci d'eccellenza.

LA SPEZIA - viale Mazzini re 18:00. Inaugurazione della riqualificazione dei Giardini storici, presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Giacomo Giampedrone.

RAPALLO - piazza Martiri della libertà ore 18:30 #RapalloProtagonisti: ospite il ministro Maria Stella Gelmini.