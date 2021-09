GENOVA - L'agenda degli appuntamenti di venerdì 17 settembre.

GENOVA - Sala Consiglio Metropolitano - Palazzo Doria Spinola - ore 10:00. Presentazione di 'Chiudiamo il cerchio', bilancio di sostenibilità 2020 di Amiu Genova.

LA SPEZIA - Biblioteca Civica 'Pietro Mario Beghi' - Via del Canaletto ore 11:00. Presentazione dell'11/a edizione di 'Libriamoci', che segna il suo ingresso nelle rassegne culturali nazionali. Interviene il sindaco Pierluigi Peracchini.

GENOVA - P.za De Ferrari Regione sala Trasparenza ore 11:30. Presentazione della 37/a edizione di 'The Look Of The Year Fashion Award'. Intervengono l'assessore Gianni Berrino e Gerardo di Maio, Country Manager Italia The Look Of The Year.

GENOVA - Fiera, Padiglione Blu, mezzanino sala innovation ore 13.30. Sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra il Comune di Venezia e quello di Genova per lo sviluppo della nautica. Intervengono: i sindaci Brugnaro e Bucci, il presidente della Liguria Toti e il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi.

GENOVA - Banchina stazione Crocetta ore 15:00 Inaugurazione del nuovo 'Museo diffuso 24 km' della Ferrovia Genova Casella, allestito presso la nuova stazione di Crocetta d'Orero. Intervengono Gianni Berrino, Angela Negri, sindaco di Serra Riccò e Marco Beltrami, presidente Amt.

GENOVA - Palazzo della Meridiana ore 16:45 'Alfabeto del futuro' organizzato dai quotidiani del Gruppo Gnn. Intervengono, tra gli altri, il ministro del Lavoro Orlando, l'Ad di Ferrovie Ferrarris e di Vodafone Italia Bisio, il governatore Toti, i presidenti di porto e Camera di Commercio Signorini e Attanasio, gli imprenditori Messina e Spinelli. Diretta su www.lesfidedellinnovazione.it

GENOVA/SAVONA/LOANO - ore 15:30 Il leader della Lega Matteo Salvini visita il Salone nautico alle 15:30, alle 17 incontro con militanti e sostenitori al gazebo di piazza Rossetti; alle 18:30 incontra i commercianti in piazza del Popolo a Savona, alle 19:00 a Savona in piazza Pertini incontra il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru e alle 21.30 incontro in piazza Rocca a Loano a sostegno del candidato sindaco Luca Lettieri.

GENOVA - Ingresso Fiera, punto sanitario covid Salone nautico ore 16:00. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti presenta la nuova campagna "Io mi vaccino". Parteciperà anche il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino Matteo Bassetti e Giacomo Zappa, responsabile del punto sanitario