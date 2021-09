GENOVA - L'agenda degli appuntamenti di lunedì 20 settembre.

SAVONA - Mercato ore 9:30. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Savona per sostenere il candidato del centrosinistra Marco Russo. Alle 9.30 al mercato, alle 10.30 in piazza Sisto IV, alle 14.15 incontra i lavoratori Funivie spa e alle ore 15.30 i lavoratori Ata nella sede Filt Cgil in via Chiodo, alle ore 16.30 e' in via Paleocapa 110/r. Alle 17.30 alla SMS Giardini Serenella incontra Russo e i candidati della lista "Sinistra per Savona".

GENOVA - P.za De Ferrari, Sala Trasparenza Regione ore 10:30. Firma dell'accordo di collaborazione per la digitalizzazione tra Regione LIGURIA e Regione Calabria. Presente il presidente della LIGURIA Toti e in videocollegamento il presidente della Calabria Spirli'.

GENOVA - Fiera, Terrazza Padiglione Blu ore 11:00. Tavolo rotonda su 'LIGURIA capitale della Blue Economy'.

GENOVA - P.za De Ferrari, Sala Trasparenza Regione ore 12:00. Presentazione della Giornata dei Sentieri Liguri. Intervengono il vice presidente di Regione LIGURIA Alessandro Piana, il coordinatore ligure di Federparchi Europarc Roberto Costa e il presidente del CAI LIGURIA Roberto Manfredi.

GENOVA - Salone Nautico, padiglione Blu - Mezzanino, sala Levante ore 13:00. Presentazione "Un anno di Genova Blue District, aspettando il Blue Economy Summit", intervengono Francesco Maresca assessore Sviluppo economico portuale e logistico Comune di Genova, Claudio Oliva direttore Job Centre, Carlo Silva presidente Clickutility Team.

GENOVA - Fiera Terrazza padiglione Jean Nouvel ore 15:00. Convegno "LIGURIA hub della nautica - Le grandi trasformazioni in atto: waterfront, Hennebique, Miglio Blu". Intervengono i sindaci di Genova e Spezia Bucci e Peracchini, il governatore Toti e il segretario generale dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Piacenza.