GENOVA - L'agenda degli appuntamenti di giovedì 22 luglio.

GENOVA - Parco della Lanterna ore 11:00 Conferenza stampa per la presentazione del primo Report di Sostenibilità congiunto di PSA GENOVA PRA' e PSA SECH relativo all'anno 2020.

GENOVA ore 11:00 Udienza pubblica della Corte dei conti per illustrare il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Liguria per il 2020. Presiede la presidente Maria Teresa Polverino, requisitoria del procuratore Antonio Giuseppone. Per la Regione interviene Giovanni Toti. Da remoto previa richiesta link alla mail sezione.controllo.liguria@corteconti.it

GENOVA - sala Trasparenza, Regione Liguria ore 11:00 Conferenza stampa presentazione il progetto "Efficacity" per migliorare la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti. Tra i presenti l'assessore regionale Andrea Benveduti, l'assessore comunale Matteo Campora, il presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione.

IMPERIA - Sala Consiliare - Palazzo civico ore 12:00 Presentazione del progetto di rimodulazione dei servizi di raccolta dei rifiuti. Intervengono - tra gli altri - il sindaco Claudio Scajola, gli assessori Laura Gandolfo e Antonio Gagliano.

GENOVA - piazza De Ferrari ore 12:30 Presentazione dei nuovi tecnici meccatronici che dal 1 agosto saranno assunti in Amiu al termine di un corso di formazione finanziato dalla Regione. All'incontro parteciperanno Ilaria Cavo assessore alla Formazione di Regione Liguria, l'assessore all'ambiente del Comune Matteo Campora e il presidente di Amiu Pietro Pongiglione.

GENOVA - Sala Minor Consiglio - Palazzo Ducale ore 17:00 Presentazione del libro ''Quel prete che viene in azienda'. Tra i presenti, Claudio Montaldo, presidente Fondazione Diesse, Mons. Mario Tasca, l'autore Enzo Melillo. Diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Diesse Genova.

GENOVA - Circolo Autorità portuale, via Albertazzi 3 Ventennale G8: assemblea conclusiva con la presentazione del progetto 'Articolare la rabbia'.