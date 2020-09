Keita Balde a Genova, visite e firma per la Sampdoria

GENOVA - Keita Balde alla Sampdoria, l'operazione è ai dettagli. L'attaccante oggi ha pranzato in un ristorante di Genova Sturla (come documenta la foto postata sui social) e nella giornata di lunedì effettuerà le visite mediche e poi apporrà la firma sul contratto.

Per Ranieri si tratta di un rinforzo di qualità, dopo pe prime due sconfitte in campionato con Juventus e Benevento e in vista della partite con Fiorentina, Lazio, Atalanta e derby con il Genoa.

Keita in Italia ha già vestito le maglie di Lazio ed Inter, arriva dal Monaco.