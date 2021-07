Infrastrutture: Paita, zona logistica semplificata tra Liguria e Basso Piemonte

GENOVA - "Se vogliamo valorizzare le preziose attività produttive del Basso Piemonte dobbiamo necessariamente creare una connessione infrastrutturale con i porti liguri". Lo ha detto Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso del convegno organizzato ad Asti da Iv Piemonte, a cui hanno partecipato anche il viceministro del Mims Teresa Bellanova e la coordinatrice di Iv Piemonte Silvia Fregolent.

"La creazione di un canale di comunicazione tra i porti di Genova e Savona e le aree retroportuali del Basso Piemonte, e in particolare al suo polo logistico del food e al settore vitivinicolo - spiega - creerebbe il salto commerciale che la zona merita. Lo strumento più adatto per consentire un simile passo può essere l'istituzione di una Zis, una Zona logistica semplificata. Si porrebbero così le condizioni per offrire ai prodotti del Piemonte uno sbocco certo e facilitato verso i porti e i retroporti liguri, allargando in questo modo gli orizzonti commerciali della regione, permettendole di ripartire e creare occupazione"