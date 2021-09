Incubo autostrade, venerdì di code chilometriche: la A12 ostaggio dei cantieri

GENOVA - Ennesima giornata di code chilometriche in Liguria. Questa volta a fare le peggiori spese è stata l'autostrada A12. Dopo una mattinata trascorsa tra le solite code su A10, A7 e A12, nel primo pomeriggio sono iniziati i disagi verso il Levante. Una situazione drammatica che ha toccato i 13 km di coda a metà pomeriggio e poi i 17 in tarda serata tra Genova Est e Rapallo, a causa dei cantieri non smantellati in vista del weekend. Tutto questo accade in uno degli ultimi fine settimana dal sapore estivo, dove però chi è sceso in Liguria se lo è visto rovinare dalla pessima accoglienza firmata Autostrade per l'Italia.

Necessario l'intervento dei volontari della Protezione Civile che hanno consegnato agli automobilisti intrappolati per ore in coda le bottigliette d'acqua. Una fotografia su Facebook testimonia un giorno di ordinaria follia sulle autostrade della Liguria. Inevitabile una paralisi anche sull'Aurelia, dato che i tanti viaggiatori hanno deciso di usicre dai caselli di Recco e Genova Nervi per non rimanere imbottigliati nel traffico. Soltanto quando sono stati tolti i cantieri, il traffico ha ripreso a defluire, intorno alle ore 18.45.

Prossima settimana partirà il Salone Nautico di Genova, alla presenza del ministro alle Infrastrutture Giovannini, e Regione Liguria è riuscita a ottenere una tregua. "Spero che le nostre aspettative vengano garantite. Non so se con una settimana di stop totale e con un week end lungo come avevamo chiesto ai concessionari. Il ministro si è assunto l’impegno", questo il commento dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ( LEGGI QUI ). Ma le situazioni in giorni come questi sono comunque inaccettabili ed è necessario pensare a soluzioni per alleviare la pressione dei lavori autostradali.

Anche Roberto Mancini questa settimana ha sperimentato sulla sua pelle la situazione da incubo: in una storia Istagram ha denunciato quanto gli è accaduto. "Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi". Mentre Aspi gli ha risposto sempre via Instagram accusandolo di non essere ben informato poiché la chiusura era segnalata ( LA VICENDA ).

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 19.30 - Sono 8 i km di coda rimanenti in A12 nel tratto fra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Code a tratti anche tra Genova ovest e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

ORE 18:45 - Nel momento in cui stati tolti i cantieri, il traffico ha ripreso a scorrere. Restano 10 km da smaltire di traffico che si è accumulato per ore nel tratto tra Genova Nervi e Rapallo per lavori.

ORE 18:30 - Continuano ad aumentare le code sulla A12. Ora sono 17 i km di coda tra Genova Est e Rapallo per lavori.

ORE 18:00 - Continuano ad aumentare le code sulla A12. Ora sono 14 i km di coda tra Genova Nervi e Rapallo per lavori. Coda in A7 tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

ORE 16:30 - Sulla A12 coda di 12 km tra Genova Nervi e Rapallo per lavori in direzione Rosignano, coda in uscita a Recco per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. Coda intensa anche in uscita al casello di Recco per traffico. Sulla A10 coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sulla A7 coda di 3 km tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone per un veicolo in fiamme: si tratta di una macchina, da cui il conducente è riuscito a scendere prima di rimanere ferito. Coda di 1 km anche fra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori

ORE 15:15 - Sulla A12 coda di 6 km tra Genova Nervi e Rapallo per lavori in direzione Rosignano, in direzione Genova coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori. Sulla A10 coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova.

ORE 13:40 - Sulla A10 coda di 1 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia. In direzione Genova coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola sempre per lavori. Sulla A12 coda di 4 km tra Recco e Rapallo per lavori in direzione Rosignano, in direzione Genova coda di 4 km tra Recco e Rapallo per lavori.

ORE 12:30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 5 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 3 km in direzione Genova tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori. Sulla A7 in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria.

ORE 11:45 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 4 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 3 km in direzione Genova tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

ORE 10:30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 4 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

ORE 9:30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 4 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 3 km tra Recco e Rapallo per lavori.

ORE 8:30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Celle e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.