Incidenti, cantieri e code chilometriche: è ancora disastro autostrade in Liguria

SAVONA - Giornata da bollettino nero non annunciato sulle autostrade liguri, con la A10 a fare da scenario ad una tragedia: fino a 24 km di coda tra Pietra Ligure e Albisola a causa di un incidente nella zona dei cantieri. Una Caporetto su tutti i fronti con auto, camion e moto fermi incolonnati uno dietro all'altro per tutto il giorno.

Un vero e proprio sequestro: automobilisti imbottigliati in una coda da record nel primo pomeriggio, verso l'una e mezza, quando una macchina è rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti dentro alla galleria Termine, nel bel mezzo di uno scambio di carreggiata, mandando in tilt il traffico in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente, il conducente dell'auto non è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale in codice giallo, ma le dimensioni dello schianto e il fatto di avere a disposizione solo una corsia per senso di marcia ha costretto la polizia stradale a chiudere il tratto Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, con in ausilio i vigili del fuoco di Savona per tenere sotto controllo i lavori in quanto coinvolta nell'incidente era anche la cabina di un Tir che trasportava una cisterna di materiale pericoloso.

Un mercoledi bestiale che già dalla mattina ha dato problemi: traffico bloccato per circa venti minuti verso le 8 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova sulla A7 a causa di un altro incidente che ha visto un autoarticolato completamente ribaltato in mezzo alla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito così come nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. L'autista è uscito autonomamente dal mezzo, direttamente dal finestrino ed è stato trovato seduto sullo stesso finestrino.Il traffico è rimasto parzialmente paralizzato fino alle 12 con 5 km di coda costanti nel tratto sulla A7.

Ad aumentare i chilometri totali di coda in tutte le autostrade liguri è stato un altro incidente, il terzo della giornata, sempre in A7, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto nella zona dei caniteri. Lo schianto ha causato 4 km di coda per diverse ore.

Primocanale da sempre denuncia quotidianamente i disagi che gli automobilisti sono costretti a subire da anni sulle autostrade della liguria a causa dei cantieri, una situazione destinata a durare almeno per i prossimi 5 anni, a cui però i liguri e la classe economica non vogliono e non possono abituarsi.

Aggiornamenti:

ORE 19.45 - Sulla A10 coda di 6 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Sempre sulla A10 coda di 5 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. Sempre in A10 coda di 4 km tra Savona e Albisola in direzione Italia causa Incidente.

Sulla A26 coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

ORE 19 - Sulla A10 coda di 5 km tra Savona ed Albisola in direzione Genova per lavori, sulla corsia opposta 8 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia mentre sono 6 km tra Varazze e Savona sempre in direzione Ventimiglia

Sulla A26 coda di 3 km fra Voltri e Masone in direzione Genova Voltri, 2 km anche tra Ovada e Masone per lavori in direzione Gravellona

Sulla A12 coda di 1 km fra Rapallo e Recco in direzione Genova per lavori

ORE 18 - Sulla A10 coda di 5 km tra Savona ed Albisola in direzione Genova per lavori, sulla corsia opposta 8 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia mentre sono 6 km tra Varazze e Savona sempre in direzione Ventimiglia

Sulla A26 coda di 3 km fra Voltri e Masone in direzione Genova Voltri.

Sul tronco A10 dell'Autofiori sono 10 i km di coda da Finale Ligure ad Albisola in direzione Italia

ORE 17 - Sulla A10 coda di 6 km tra Savona ed Albisola in direzione Genova per lavori, sulla corsia opposta 8 km di coda tra Voltri e Celle Ligure in direzione Ventimiglia mentre sono 6 km tra Varazze e Savona sempre in direzione Ventimiglia

Sulla A26 coda di 5 km fra Voltri e Masone in direzione Genova Voltri, 3 km anche tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

ORE 16 - Sulla A10 coda di 4 km tra Savona ed Albisola in direzione Genova per lavori, sulla corsia opposta 8 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia mentre sono 6 km tra Varazze e Savona sempre in direzione Ventimiglia

Sulla A26 coda di 3 km fra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, 3 km anche tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

ORE 14 - Nel resto delle direttrici liguri la situazione non migliora: sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Coda di 5 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori in direzione Genova.

Altri 4 km di coda tra Ronco Scrivia per un altro incidente in direzione Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova.

Sulla A12 coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori in direzione Rosignano.