Incidente sulla A26 nel tratto dei cantieri, motociclista soccorso dall'elicottero

MASONE - Incidente sulla A26 nel tratto dei cantieri, tra Masone e Ovada: dalle immagini delle webcam si vede chiaramente l'intervento dell'elisoccorso assieme alle ambulanze per assistere la persona rimasta ferita nell'incidente.

È stato soccorso un motociclista, che è stato trasportato cosciente portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per dinamica. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche due auto. L'elicottero intervenuto è il Grifo della regione. Nel frattempo al San Martino stava andando un altro elicottero che ha soccorso un ferito per una caduta ad Arcola alla Spezia.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni e si sono formati 4 km di coda in direzione del Piemonte e 4 km in direzione del capoluogo ligure. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la polizia stradale.

La A26 ha visto il ripristino dei cantieri lunedì 31 maggio dopo un weekend di tregua, poiché gli interventi sono stati considerati dal concessionario, Società Autostrade, improrogabili.

Primocanale da sempre denuncia non soltanto i disagi quotidiani, ma anche la pericolosità di questi continui scambi di carreggiata e restringimenti, che possono causare distrazioni in chi guida.