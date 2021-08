Incendio nei boschi di Framura: in Liguria grave pericolosità per gli incendi boschivi

GENOVA - Un incendio sta interessando la zona boschiva nel Comune di Framura, dove sta operando l’elicottero dell’antincendio boschivo di Regione Liguria decollato da Genova. Anche il secondo elicottero regionale di stanza ad Imperia ha raggiunto l’area interessata dal fronte di fuoco, dove sono già in azione i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. Le fiamme interessano al momento un’area non abitata.

Sono intanto sotto controllo i roghi che erano divampati a Rezzoaglio e a Montoggio, sono presenti i vigili del fuoco e i volontari.

Si ricorda che in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: le alte temperature di questi giorni, con la secchezza del terreno, determinano una elevata probabilità di innesco e propagazione dei roghi. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.