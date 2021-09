Incendi in Liguria: fiamme nei boschi di Prelà e a Masone: arrivano i mezzi aerei

PREL└ - Liguria sotto la morsa degli incendi. Un vasto rogo boschivo si è sviluppato nella serata di domenica nel comune di Prelà nell'entroterra dell'Imperiese. Le fiamme hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e i volontari per tutta la notte. L'incendio ha coinvolto una zona delle alture a circa 750-800 metri di altitudine compresa tra le frazioni di Santa Marta, Tavole e Villatalla.

I vigili del fuoco presenti sul posto spiegano che il rogo è esteso, non sono presenti abitazioni nella zone dove si sono sviluppate le fiamme. L'unica casa si trova lontano dal fronte ed è comunque tenuta sotto osservazione. Questa mattina per provare a contenere le fiamme e spegnere il rogo si alzeranno in volo un canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. In arrivo altri volontari.

Continua nel frattempo l'opera di bonifica per l'incendio boschivo avvenuto due giorni fa in zona Mortola sopra Ventimiglia. Le fiamme sabato scorso si sono avvicinate all'autostrade e hanno costretto per alcune ore alcuni turisti tedeschi ad abbondonare le abitazioni dove si trovavano.

Ma il problema incendi coinvolge tutta la Liguria. Non è infatti stato ancora spento il rogo divampato domenica a Masone in località Cascate del Serpente. Alle prime luci del in volo i mezzi aerei di supporto ai vigili del fuoco e alle squadre anti incendio della zona già presenti da ieri nell'aerea interessata dalle fiamme. A coordinare l'intervento i pompieri del distaccamento di Multedo.