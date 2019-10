Inaugurata a Genova la "Lavanderia e servizio docce Papa Francesco"

GENOVA - Sono entrati in funzione la "Lavanderia e il servizio docce di Papa Francesco" a Genova. Si tratta di un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora. Nei locali di Piazza Durazzo 12, gestiti dalla Comunità di Sant'Egidio Liguria, esse potranno lavare, asciugare e stirare i propri indumenti e coperte, e provvedere alla pulizia personale in appositi spazi doccia.

L'iniziativa è nata dall'invito del Santo Padre a dare concretezza"all'esperienza di grazia dell'Anno Giubilare della Misericordia. Ecco, dunque, un segno concreto voluto dalla Elemosineria Apostolica e dalla Comunità di Sant'Egidio: un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e, al tempo stesso, intelligenza alle opere di misericordia, per restituire dignità a tante persone che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati con noi a costruire una "città affidabile"

La lavanderia e il servizio docce saranno gestiti dalla Comunità di Sant'Egidio Liguria, insieme con gli altri servizi di accoglienza e assistenza delle persone più povere. Nei locali adibiti appositamente a questo servizio si potranno trovare detersivi e ammorbidenti, detergenti per la persona, oltre a lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro, donati da aziende multinazionali, che già nel 2017 hanno contribuito all'apertura della "Lavanderia di Papa Francesco" a Roma.

"La proposta di realizzare la 'Lavanderia e servizio docce di Papa Francesco' per le persone senza fissa dimora di Genova e ancor prima la lavanderia di Roma, sono un gesto concreto con l'obiettivo di migliorare, anche di poco, le condizioni di vita di chi è in difficoltà" ha dichiarato Riccardo Calvi Responsabile Comunicazione Istituzionale di P&G in Italia.

"Sosteniamo l'iniziativa, nella quale opera la Comunità di Sant'Egidio, attraverso la donazione continuativa di detersivi e ammorbidenti e detergenti per la persona, nonché prodotti per la rasatura. Questa attività segue infatti il supporto alla Elemosineria Apostolica offerto con le donazioni di rasoi e schiume da barba Gillette per la barberia per i poveri del Colonnato di San Pietro fin dalla sua apertura nel 2015. Ci auguriamo che la Lavanderia possa contribuire ad aiutare tante persone", ha concluso Calvi.