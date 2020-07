In corriere senza mascherina, Atp: "Verificatori non possono sanzionare chi non le indossa"

GENOVA - Viaggiano a pieno regime e con un buon numero di passeggeri a boro i bus Atp nelle località costiere e nell'entroterra, in questa prima domenica di luglio. Un dato positivo che conferma una ripresa della mobilità e l'arrivo di turisti e villeggianti. In qualche caso, però, sono arrivate anche segnalazioni da parte dei viaggiatori, in relazione al rispetto delle norme anti Covid a bordo.

Per quanto riguarda l'obbligo di indossare la mascherina, Andrea Geminiani coordinatore generale di Atp, spiega che "l'obbligo c'è e viene costantemente ricordato nella segnaletica bordo e presso le fermate e i capolinea. Bisogna ricordare, però, che i nostri autisti e i nostri agenti verificatori possono rammentare le regole ai passeggeri e consigliare di indossare la mascherina; ma non hanno il potere di sanzionare per il mancato rispetto. In questi casi il personale deve fare riferimento alla polizia locale e alle forze dell'ordine".

Un'altra preoccupazione riguarda il rischio di assembramento e la questione dei posti a sedere: "Noi applichiamo la nuova direttiva della regione Liguria dello scorso 27 giugno, che per i mezzi extraurbani concede la possibilità di occupare il 100 per cento dei posti a sedere e il distanziamento sociale per chi viaggia in piedi. Noi ci

atteniamo a questa regola e anche in questo caso l'eventuale sanzione non può essere comminata dal nostro personale".